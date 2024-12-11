США призвали ХТШ не забирать себе всю власть в Сирии

Администрация в Вашингтоне призвала группировку «Хайат Тахрир аш-Шам»* поддержать создание инклюзивного правительства в Сирии, вместо того чтобы забирать всю власть в стране себе. Об этом сообщило агентство Reuters .

По данным авторов материала, последние дни американские власти установили «первые контакты» с ХТШ*, действуя в координации с ближневосточными союзниками и Турцией. Источники издания не уточнили, направляет ли США сообщения группировке напрямую или через посредников.

По информации агентства, нынешняя администрация информирует об этих контактах помощников избранного президента США Дональда Трампа. Его инаугурация намечена на 20 января 2025 года.

Командование вооруженной оппозиции в Сирии дало приказ группировкам покинуть захваченные города. Новое руководство распорядилось разместить в них и силы внутренней безопасности, которые, как ожидается, будут тесно связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

Ранее стало известно, что администрация уходящего президента США Джо Байдена может вычеркнуть группировку «Хайат Тахрир аш-Шам»* из перечня иностранных террористических организаций.

Если ее исключить, то американским властям придется отменить награду в размере 10 миллионов долларов за информацию о ее лидере Абу Мухаммеде аль-Джулани.

*запрещенная в России террористическая организация.