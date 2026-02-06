США признались. Как на самом деле устроили беспорядки в Иране?

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские санкции достигли своей цели, спровоцировав экономический кризис и массовые протесты в Иране. Выступая перед банковским комитетом сената, он подчеркнул, что политика «максимального давления» привела к острому дефициту долларов в стране.

По словам Бессента, критическая точка была достигнута в декабре 2025 года, когда в Иране обанкротился один из крупнейших банков. Это вызвало панику среди населения, массовое изъятие вкладов и обвал национальной валюты.

Чтобы спасти ситуацию, иранскому Центробанку пришлось печатать новые деньги, что спровоцировало взрывной рост цен и вывело людей на улицы.

Глава Минфина напомнил, что план под лозунгом «Сделать Иран снова нищим» (Make Iran Broke Again) он анонсировал еще весной прошлого года. Целью стратегии было полное блокирование доходов Ирана от продажи нефти и пресечение любых способов обхода санкций.

Бессент тогда открыто заявил, что если экономическая безопасность является залогом национальной безопасности, то власти в Тегеране лишатся и того, и другого.

Трамп рассматривал возможность ударить по Ирану в начале 2026 года. В конце января он заявил, что Тегеран и Вашингтон начали переговоры.