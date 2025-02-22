Отношение США к России изменилось: Белый дом все больше стал признавать военную силу и большие политические возможности российской стороны. Об этом в своем докладе на YouTube-канале австрийской армии заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер.

Он напомнил, что в 2014 году американский лидер Барак Обама охарактеризовал Россию как «региональную силу». Нынешний же президент Дональд Трамп назвал страну конкурентом США, добавил Райснер.

«[Президент Владимир] Путин уже победил», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, Россия наверстала упущенное и вернулась на мировую арену после 2014 года.

«Теперь посмотрим на слова нынешнего президента Дональда Трампа: Россию он назвал конкурентом, находящимся на уровне США, Путин —мировой лидер, равный ему, и только Россия способна действовать с позиции мира через силу», — рассказал он.

Также Райснер отметил тактическое преимущество ВС России на поле боя. Украинские войска пытаются удержать территорию в курском приграничье, чтобы использовать это на переговорах, сообщил он.

Ранее Трамп заявил, что не считает Россию виновной в конфликте на Украине. По его словам, противостояние произошло из-за ошибок украинского руководства и предыдущего президента США Джо Байдена.