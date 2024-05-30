США признали несостоятельность своего подхода к производству оружия

Конфликт на Украине продемонстрировал несостоятельность подхода американского ВПК к разработкам новых вооружений. Об этом заявил колумнист Эндрю Кокберн в статье для Responsible Statecraft .

«Наша одержимость технологически сложным оружием неизбежно приводит к ненадежным системам», — подчеркнул он.

Эти системы производят в очень ограниченном количестве из-за их высокой стоимости, отметил колумнист. Военные не проводят серьезных испытаний, поэтому новые вооружения терпят поражение на поле боя.

Ранее украинские военные выразили сомнение в эффективности и безопасности американских танков Abrams. По словам бойцов ВСУ, у этих машин нет достаточной защиты для противодействия современным видам вооружений.