США признали несостоятельность своего подхода к производству оружия

RS: ВПК США продемонстрировал неспособность создавать современное вооружение

Фото: РИА «Новости»

Конфликт на Украине продемонстрировал несостоятельность подхода американского ВПК к разработкам новых вооружений. Об этом заявил колумнист Эндрю Кокберн в статье для Responsible Statecraft.

«Наша одержимость технологически сложным оружием неизбежно приводит к ненадежным системам», — подчеркнул он.

Эти системы производят в очень ограниченном количестве из-за их высокой стоимости, отметил колумнист. Военные не проводят серьезных испытаний, поэтому новые вооружения терпят поражение на поле боя.

Ранее украинские военные выразили сомнение в эффективности и безопасности американских танков Abrams. По словам бойцов ВСУ, у этих машин нет достаточной защиты для противодействия современным видам вооружений.

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