«Цель номер один». Украинские танкисты рассказали о качестве американских танков Abrams

CNN: танки Abrams оказались уязвимы и стали мишенью для ВС России в зоне СВО

Украинские военные поставили под сомнение эффективность и безопасность американских танков Abrams. Об этом сообщил телеканал CNN .

По словам бойцов ВСУ, у этих машин нет достаточной защиты для противодействия современным видам вооружений.

«Такой брони сейчас недостаточно. Она не защищает экипаж», — сказал один их танкистов.

Он отметил, что они стали мишенью для дронов. Как только танк оказывается на поле боя, его сразу пытаются поразить. Его коллега добавил, что они являются «целью номер один».

«Без защиты экипаж не выживет на поле боя», — сказал он.

По данным Минобороны РФ, в апреле 2024 года очередной танк американского производства Abrams уничтожили на Авдеевском направлении.