США пришлось надавить на Зеленского, чтобы тот сел за стол переговоров в Турции

WP: Зеленский изначально не планировал направлять делегацию в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский изначально отказался отправлять украинскую делегацию в Стамбул на переговоры с Россией, запланированные на 15 мая, но под давлением США и Европы изменил решение. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«Американские и европейские чиновники отвели Зеленского во вторник вечером от края пропасти», — сообщили авторы статьи.

По данным издания, президент Украины даже рассматривал возможность не отправлять своих помощников встречаться с российскими представителями в Турции.

Как пишет WP, западные чиновники настаивали на необходимости отправить делегацию, в которую вошли бы высокопоставленные советники, включая Андрея Ермака и Андрея Сибигу.

«Зеленский вообще не видел смысла ехать», — заявил газете один из осведомленных дипломатов.

Ранее российский президент Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле.