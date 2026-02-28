Иран провел первую волну ракетных атак по Израилю

КСИР: Иран запустил ракеты и БПЛА в сторону Израиля в ответ на агрессию

Корпус стражей Исламской революции провел первую волну ракетных атак по Израилю. Об этом представители КСИР сообщили гостелерадиокомпании Ирана.

«В ответ на агрессию врага в отношении Исламской Республики Иран началась первая волна ударов БПЛА и ракетами в сторону Израиля», — заявили в КСИР.

На этом фоне по всей территории Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Издание Times of Israel отметило, что иранские военные могли выпустить до 30 ракет.

Командование тыла Израиля призвало население направляться в бомбоубежища и защищенные помещения и не покидать их до новых указаний. Жители получают на смартфоны push-уведомления с требованием следовать инструкциям.

Военкор Александр Коц заявлял, что в начале операции США и Израиля против Ирана можно провести прямые параллели с украинским конфликтом.