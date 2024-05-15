США пригрозили Raiffeisen ограничением доступа к финансовой системе из-за России | 360°

Мир 15 мая 2024, 16:09 США пригрозили Raiffeisen ограничением доступа к финансовой системе из-за России Reuters: США грозятся отрезать Raiffeisen от своей финансовой системы из-за РФ Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Минфин Соединенных Штатов предупредил Raiffeisen Bank International, что его доступ к американской финансовой системе могут ограничить из-за сделок в России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Замглавы ведомства Адейемо Уолли заявил, что действия RBI ставят под угрозу национальную безопасность США. Он выразил обеспокоенность по поводу расширения деятельности компании в России.

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При этом RBI не увидел риска потери доступа к финансовой системе Соединенных Штатов, сообщили в РБК в банке. Финансовая организация регулярно переписывается с американским Минфином касательно бизнеса в России.

Ранее австрийские власти призвали Raiffeisen не приобретать доли в строительной компании Strabag, так как ее владельца связали с попавшим под санкции бизнесменом Олегом Дерипаской.