Raiffeisen Bank предостерегли от сделки со Strabag из-за связей с Дерипаской | 360°

Деньги 01 мая 2024, 18:25 Raiffeisen Bank предостерегли от сделки со Strabag из-за связей с Дерипаской Reuters: Raiffeisen Bank предостерегли от сделки со Strabag РИА «Новости»

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Власти Австрии призвали Raiffeisen Bank не приобретать доли в строительной компании Strabag. Об этом сообщило агентство Reuters.

Причиной такого решения стал тот факт, что владельца Strabag связывали с попавшим под западные санкции российским бизнесменом Олегом Дерипаской, хотя его представитель заявил, что тот не имеет никакого отношения к этой организации.

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Ранее сообщалось, что Raiffeisen Bank под давлением США принял решение отказаться от выкупа 27,78% акций австрийской строительной компании Strabag SE за 1,5 миллиарда евро. При этом представители банка считают, что сделка не нарушает никаких ограничений.

Кроме того, Financial Times сообщила, что оставшиеся работать в России европейские банки, в том числе Raiffeisen Bank, в 2023 году уплатили в стране вчетверо больше налогов, чем до начала СВО, — более 800 миллионов евро.