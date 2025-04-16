США пригрозили Китаю пошлинами в 245%

Американское руководство выразило готовность повысить пошлины на импорт из Китая до 245%. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно заявлению, президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт товаров из стран, с которыми у США наибольший торговый дефицит.

«В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%», — отметили в пресс-службе.

С помощью этой меры власти планируют «уравнять шансы и защитить национальную безопасность» государства. Американская сторона также приостановила введение высоких пошлин для тех стран, которые выразили готовность обсудить заключение торговых соглашений.

Ранее китайское руководство в качестве ответной меры на действия команды Трампа отказалось от самолетов Boeing. Оно запретило авиакомпаниям покупать лайнеры, авиационное оборудование и запчасти у американских компаний. После этого решения Китай также начал разрабатывать меры поддержки авиаперевозчиков.