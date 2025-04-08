США пригрозили Ирану ужесточением санкций

США введут очень жесткие санкции против Ирана в случае отсутствия сделки по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт в интервью телеканалу CNBC .

По его словам, Соединенные Штаты не могут допустить, чтобы Иран обладал ядерным оружием. Райт допустил, что усиление санкций может распространиться и на нефтяной сектор.

«Я надеялся бы, что санкции заставят [Иран] отказаться от своей ядерной программы», — сказал министр.

Ранее стало известно, что иранские власти после отказа от прямых переговоров с США по сделке захотели вести диалог через Оман. Таким образом они хотят оценить серьезность намерения Вашингтона по решению проблемы Ирана.