США приготовились ударить по наркокартелям в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп передал Пентагону секретную директиву о необходимости готовиться к ударам по признанным террористическими наркокартелям в Латинской Америке. Об этом сообщила газета The New York Times .

Источник издания, знакомый с документом, подтвердил, что директива создаст официальный базис для проведения прямых военных операций на море, а также на территории других стран, где есть наркокартели.

Текст может вызвать юридические споры в вопросе его соответствия международному праву и американскому законодательству.

Газета отметила, что на первом президентском сроке Трампа увлекала идея «бомбить» мексиканские нарколаборатории, однако подобные инициативы вызывали возмущение у властей соседней страны. Несмотря на это, во время встреч с избирателями американский лидер обещал «объявить войну картелям» и ударить по ним с помощью военных.

Ранее руководство США обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро в руководстве наркокартелем. Ему предъявили обвинения в распространении наркотиков в США.