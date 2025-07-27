Рубио обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в руководстве местным «Картелем Солнц», который торгует наркотиками. Об этом политик написал в соцсети X.
«Мадуро — не президент Венесуэлы, и его режим — не законное правительство. Мадуро — глава Картеля Солнц, наркотеррористической организации, которая захватила страну. И ему предъявлены обвинения в распространении наркотиков в Соединенных Штатах», — говорится в сообщении.
Также на сайте госдепа США высказались о проходящих в Венесуэле муниципальных выборах. Ведомство обвинило избирательную систему страны в манипуляциях в течение многих лет.
Ранее Рубио резко отреагировал на решение Макрона о признании Палестины. Он назвал это заявление «безрассудным» и сравнил его с пощечиной жителям Израиля, погибшим 7 октября 2023 года.
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