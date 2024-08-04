США придумали новую причину для санкций против России

Кирби: США введут новые санкции против России за «удержание американцев»

Фото: РИА «Новости»

США могут ввести новые санкции против России из-за якобы неправомерного «удержания американцев». Об этом координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби предупредил в беседе с Fox News.

«Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем», — сказал он.

Кирби отметил, что Соединенные Штаты продолжат переговоры с российской стороны и будут добиться возвращения своих граждан. В частности, он назвал имя экс-сотрудника американской дипмиссии Марка Фогеля, которого осудили в России по обвинению в контрабанде и хранении наркотических средств.

Представитель Белого дома сослался на Акт Левинсона, который позволяет вводить санкции в отношении тех, кто, по мнению США, незаконно удерживает американцев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал предателями граждан страны, выданных за границу в результате обмена заключенными с Западом.

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