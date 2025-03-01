«Это просто великолепно». В США посмеялись над унижением Зеленского в Белом доме

Оуэнс: на встрече с Трампом Зеленский получил то, что заслужил от народа США

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом впервые столкнулся с отношением, которое он заслужил. Об этом заявила журналистка Кэндис Оуэнс в видео на YouTube .

«Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс унизили Зеленского в Овальном кабинете при камерах. И это просто великолепно, я так устала финансировать чужие войны», — сказала она.

Оуэнс добавила, что украинский конфликт использовали для отмывания денег. Никто не знает, куда пропали десятки миллиардов долларов.

По мнению журналистки, глава киевского режима впервые за четыре года получил именно то отношение, которое заслужил от представителей американского народа.

Трамп и Зеленский встретились в Белом в пятницу, 28 февраля. Во время беседы они поругались, причем их перепалка попала в прямой эфир.

Ранее в соцсети X опубликовали дипфейк с дракой Трампа и Зеленского.