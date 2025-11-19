США предупредили Россию о сокрушительных санкциях

Уитакер: у США готов законопроект о сокрушительных санкциях против России

Законопроект о жестких антироссийских санкциях ждет зеленого света в конгрессе Соедиенных Штатов. Об этом в беседе с Bloomberg заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, подготовленные рестрикции могут стать сокрушительными для России. Уитакер отметил, что американский президент Дональд Трамп поддерживает инициативу.

Также представитель США призвал европейские государства занять более агрессивную позицию в отношении России — например, использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что США исчерпали возможности влияния на Россию. По его словам, с помощью предыдущих пакетов санкций государство не смогло надавить на Москву.