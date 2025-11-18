Политолог Журавлев заявил, что США исчерпали возможности влияния на Россию

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку законопроекту о введении санкций против стран, сотрудничающих с Россией. Законопроект предусматривает введение импортных пошлин в размере до 500% на товары из стран, покупающих российские энергоносители. Политолог Дмитрий Журавлев в интервью ОТР подчеркнул, что США исчерпали возможности влияния на Россию традиционными методами и теперь пытаются воздействовать на ее партнеров и союзников.

Он выразил мнение, что такая стратегия может привести к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Я думаю, что просто возможности влияния на ситуацию [США] исчерпали, то есть уговорить нас действовать так, как хочет Америка не удается, уговорить Украину действовать как-то иначе не очень хочется», — сказал он.

Эксперты отмечают, что принятие такого закона может оказать существенное влияние на отношения между США и Россией, а также затронуть мировые экономики, такие как Китай и Индия, которые являются крупными потребителями российских энергоносителей.