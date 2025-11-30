США предупредили о хаосе в Каракасе в случае американской атаки на Венесуэлу

В случае прямой атаки со стороны США Венесуэла может выбрать один из двух вариантов стратегии для самозащиты. Об этом сообщили источники Reuters .

По их данным, сейчас в Венесуэле рядовые солдаты зарабатывают всего 100 долларов в месяц в местной валюте — примерно пятую часть от того, что необходимо среднестатистической семье для удовлетворения основных потребностей.

Это грозит дезертирством военных во время конфликта — в таких условиях Венесуэле доступно несколько стратегий. Первый план заключается в том, чтобы организовать партизанское сопротивление.

Второй вариант — «анархизация». Стратегия предусматривает использование разведывательных служб и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядков в Каракасе. Таким образом Венесуэла превратится в неуправляемое государство.

Эксперты допустили, что США готовятся к вторжению в эту страну. Американцы перебросили в Карибский бассейн авианосную ударную группу.