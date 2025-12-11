США представили несколько планов возвращения России в мировую экономику

Американское руководство направило Евросоюзу несколько вариантов плана по возвращению России в мировую экономику и восстановлению Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа передала коллегам из ЕС несколько одностраничных документов, качающихся Украины и России.

Источники WSJ также не исключили, что предложения не понравились европейской стороне и вызвали ожесточенную дискуссию.

«Результат этого кардинально изменит экономическую карту континента», — отметили авторы материала.

Ранее Трамп признался, что общался с европейскими лидерами насчет украинского конфликта и использовал резкие выражения на переговорах. В недавнем интервью Politico президент призвал Украину провести выборы и обвинил властей республики в отходе от демократических принципов под предлогом военного положения.