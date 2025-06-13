США предоставили Израилю самое смертоносное оружие

Соединенные Штаты производят самое смертоносное оружие в мире, и оно есть у Израиля. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Глава государства предостерег Иран, что последствия отказа от сделки с США по ядерной программе будут «гораздо хуже любых его ожиданий». Американская сторона дала Ирану шанс заключить сделку, но тот так и не смог этого сделать, заявил Трамп.

«Я сказал им ясно: просто сделайте это. Но сколько бы они ни старались, как бы близко ни подходили к сделке, они так и не смогли ее заключить», — написал он.

Президент США пообещал предоставить Израилю еще больше американских вооружений.