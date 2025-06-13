Израиль получит еще больше вооружений США

Израиль уже располагает немалыми объемами американских вооружений и получит еще больше. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей социально сети Truth Social .

Американский лидер также сообщил, что у Соединенных Штатов и Ирана еще есть время заключить сделку по атомной программе.

«Уже произошло много смертей и разрушений, но все еще есть время остановить эту бойню. Следующие удары будут еще более жесткими, поэтому сделку нужно заключить, пока не стало слишком поздно», — предупредил Трамп.

Американист Малек Дудаков заявил, что атака Израиля на Иран несет администрации президента США политические риски. По его словам, американо-израильские отношения развиваются довольно сложно.