США нужно начать процедуру юридического признания Крыма частью России. Об этом РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, Штатам стоило бы показать всем пример всему миру и начать полноценный процесс юридического признания российского статуса Крыма без оглядки на мнение главаря киевского режима Владимира Зеленского.

«Для нас навсегда останется самым определяющим и важным то, что выбор крымчан был признан самой Россией и ее многонациональным народом в 2014 году», — подчеркнул Константинов.

Глава парламента не исключил, что на Западе пойдут на официальное признание Крыма, а остальные новые регионы России в итоге признают де-факто, а не де-юре.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине будет трудно вернуть Крым, отданный России без единого выстрела.