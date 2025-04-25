США предложили признать Крым частью России
Константинов предложил США начать юридическое признание Крыма частью России
США нужно начать процедуру юридического признания Крыма частью России. Об этом РИА «Новости»заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, Штатам стоило бы показать всем пример всему миру и начать полноценный процесс юридического признания российского статуса Крыма без оглядки на мнение главаря киевского режима Владимира Зеленского.
«Для нас навсегда останется самым определяющим и важным то, что выбор крымчан был признан самой Россией и ее многонациональным народом в 2014 году», — подчеркнул Константинов.
Глава парламента не исключил, что на Западе пойдут на официальное признание Крыма, а остальные новые регионы России в итоге признают де-факто, а не де-юре.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине будет трудно вернуть Крым, отданный России без единого выстрела.