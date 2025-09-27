США предложили Ирану сделку по отсрочке санкций

США сделали Ирану предложение по отсрочке санкций взамен на передачу всего обогащенного урана, но иранцы отказались. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, слова которого привела государственная телерадиокомпания .

«Они хотят, чтобы мы отдали им весь наш обогащенный уран, а взамен дадут три месяца, что абсолютно неприемлемо», — сообщил он.

Пезешкиан добавил, что возобновление санкций Совбеза ООН принесет меньше тяжких последствий Ирану.

Ранее министр иностранных дел республики Аббас Аракчи заявил, что решение Германии, Франции и Великобритании запустить механизм восстановления санкций стало серьезной ошибкой, но выразил надежду, что стороны в итоге все-таки придут к пониманию.