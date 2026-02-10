США предложили Армении инвестиции на сокращение зависимости от России

Вэнс пообещал Армении $9 млрд на снижение энергетической зависимости от России

США предоставят Армении до девяти миллиардов долларов инвестиций на сокращение зависимости от России в энергетике. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По информации источника, вице-президент США Джей Ди Вэнс одобрил соглашение с республикой о гражданском ядерном сотрудничестве. Оно устанавливает основу для экспорта ядерных технологий и услуг американских компаний.

«Государство на Южном Кавказе стремится снизить многолетнюю зависимость от России в энергетическом плане», — констатировали журналисты.

Авторы материала добавили, что ядерная сделка станет частью широких усилий США по укреплению позиций на Южном Кавказе на фоне ряда региональных альянсов.

Ранее США заключили с Арменией сделку о покупке беспилотников на 11 миллионов долларов, а также разрешили NVIDIA открыть в республике производство чипов.