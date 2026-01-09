В Венесуэле начали выпускать из тюрем политзаключенных

Власти Венесуэлы начали освобождать политических заключенных, среди них — экс-кандидат в президенты Энрике Маркес и политик Бьяджо Пильери. Факт освобождения подтвердило издание El Nacional .

В ночь с четверга на пятницу политиков выпустили из тюрьмы El Helicoide, принадлежащей Службе боливарианской разведки (SEBIN), сообщил журналист Владимир Вильегас в социальных сетях.

Это произошло после того, как спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес объявил об «освобождении значительного числа людей», в том числе граждан Венесуэлы и иностранцев, как о «одностороннем шаге» для «укрепления мира и мирного сосуществования» в стране.

Это первые подтвержденные случаи освобождения венесуэльцев; к ним также присоединились пять граждан Испании, включая испанско-венесуэльскую правозащитницу Рокио Сан Мигель, о чем ранее сообщал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Маркеса задержали 7 января 2025 года после критики итогов выборов, а Пильери находился под стражей с 28 августа 2024-го после участия в протесте против решения Верховного суда, подтвердившего переизбрание Мадуро.

По данным правозащитников, в стране под стражей находятся около 800 политзаключенных. Значительная часть задержаний пришлась на протесты против переизбрания Николаса Мадуро в 2024 году. Международные структуры зафиксировали серьезные нарушения прав человека.

