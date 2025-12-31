США поздравили Россию с Новым годом

К жителям России обратился временный поверенный в делах США в России Дуглас Дайкхаус. Свою речь он начал на русском языке, а потом перешел на английский.

Дайкхаус призвал в 2026 году двигаться вперед и стремиться к миру как к общей ответственности и благу.

«Последние годы принесли трудности, потери, разногласия. Однако история учит нас, что конфликты не должны определять будущее, если только мы сами этого не допустим», — сказал дипломат.

