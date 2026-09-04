США потребуют от ЕС возместить траты на Украину

США намерены потребовать от европейских стран возместить средства, которые администрация бывшего президента Джо Байдена потратила на поддержку Украины. Об этом в социальной сети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, прежняя администрация безвозмездно передала Украине и НАТО сотни миллиардов долларов. Трамп считает, что Европа могла самостоятельно оплатить эти расходы.

«Сотни миллиардов долларов дали Украине и НАТО безвозмездно. Европа могла сама заплатить за это, если бы ее попросили, но мы потребуем эти деньги, пусть и с опозданием!» — написал президент США.

Трамп также заявил, что администрация Байдена передала Украине больше боеприпасов, чем США использовали во время операции в Иране.

Глава Белого дома подчеркнул, что Штаты сейчас не поставляют боеприпасы союзникам, поскольку наращивает собственные запасы. При этом он пообещал вскоре возобновить их продажи.

Ранее Трамп вновь заявил, что хочет добиться завершения конфликта на Украине.