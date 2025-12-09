США потребовали от Мексики выслать российских шпионов, но получили отказ

Американские власти просили руководство Мексики выслать «российских шпионов», якобы выдающих себя за дипломатов. Но Мехико ответило Вашингтону отказом, написала газета The New York Times .

«ЦРУ составило список из более чем двух десятков российских шпионов, выдававших себя за дипломатов, но мексиканские власти отказались высылать их из страны», — уточнили в публикации.

В комментарии российского посольства в Мехико журналистам издания говорится, что российские дипломаты «часто попадают под прицел необоснованных обвинений в шпионаже». В дипмиссии напомнили, что Россия и Мексика имеют широкий спектр двусторонних отношений.

Ранее британцы испугались эскадрильи голубей-шпионов с чипами в мозге, созданной якобы по указу Владимира Путина. Журналисты опубликовали заявление компании-разработчика Neiry о том, что технология якобы позволяет оператору управлять стаей птиц и передавать им команды сразу в голову.