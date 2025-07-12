США потребовали от Японии и Австралии четкой позиции на случай войны с КНР

FT: США хотят от Японии и Австралии четкой позиции в случае конфликта с КНР

Минобороны США призывает Японию и Австралию прояснить свою позицию в потенциальном конфликте между США и Китаем из-за Тайваня. Также оно рекомендует этим странам увеличить военные расходы. Об этом сообщили осведомленные источники газете Financial Times .

«Пентагон оказывает давление на Японию и Австралию, требуя от них четко разъяснить, какую роль они будут играть, если США и Китай начнут войну из-за Тайваня. <…> Заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби в последние месяцы поднимал этот вопрос на встречах с представителями Минобороны Японии и Австралии», — написали журналисты.

Во время переговоров Колби обсудил с союзниками, как усилить и ускорить меры по укреплению сдерживания.

Американская сторона также пыталась убедить японских и австралийских партнеров увеличить расходы на оборону, ссылаясь на угрозу со стороны Китая в отношении Тайваня. По словам одного из источников, администрация президента США Дональда Трампа считает, что Япония и Австралия, в отличие от Европы, смогут быстрее нарастить военные расходы.

Минобороны США зафиксировало «положительные» данные по увеличению расходов Японии и Австралии. Однако для Штатов важно увидеть конкретные результаты.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин планируют личную встречу.