Рубио анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина

«Причина, по которой я говорю, что с высокой вероятностью они встретятся, в том, что оба хотят этой встречи. Я не знаю председателя Си, но я знаю президента Трампа. И могу сказать, что он настроен на то, чтобы эта встреча состоялась», — заявил Рубио журналистам.

Он добавил, что вероятность ее проведения очень высока. Обе стороны хотят этого. Рубио добавил, что Китай и Соединенные Штаты выберут дату, которая устроит обоих.

Ранее стало известно, что Трамп угрожал разбомбить Москву и Пекин. Во время переговоров с Путиным и Си Цзиньпином Трамп открыто предупредил о возможности бомбардировки в случае, если российские войска войдут на территорию Украины, а Китай начнет военные действия против Тайваня.