США потребовали от ЕС «заткнуться или действовать»
Министр финансов Бессент призвал ЕС заткнуться или действовать в деле санкций
Странам Европы в вопросе введения санкций против России нужно «действовать или заткнуться». Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент, его слова привело агентство Bloomberg.
Министр считает, что странам Европы нужно поддержать повышение пошлин в торговле с КНР и другими странами, которые покупают российские энергоносители.
По его словам, санкционные меры против России могут быть смягчены или ужесточены в зависимости от результатов встречи президентов РФ и США, которая пройдет на Аляске 15 августа.
«Европейцы должны присоединиться к нам в санкциях. Самое время либо заткнуться, либо выступить», — заявил Бессент.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что президент Дональд Трамп намерен урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем и не хочет вводить новые антироссийские санкции.