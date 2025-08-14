США потребовали от ЕС «заткнуться или действовать»

Министр финансов Бессент призвал ЕС заткнуться или действовать в деле санкций

Странам Европы в вопросе введения санкций против России нужно «действовать или заткнуться». Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент, его слова привело агентство Bloomberg .

Министр считает, что странам Европы нужно поддержать повышение пошлин в торговле с КНР и другими странами, которые покупают российские энергоносители.

По его словам, санкционные меры против России могут быть смягчены или ужесточены в зависимости от результатов встречи президентов РФ и США, которая пройдет на Аляске 15 августа.

«Европейцы должны присоединиться к нам в санкциях. Самое время либо заткнуться, либо выступить», — заявил Бессент.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что президент Дональд Трамп намерен урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем и не хочет вводить новые антироссийские санкции.