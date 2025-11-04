США попросили помощи у мирового сообщества в урегулировании на Украине

Постпред Уолтц: мировое сообщество должно помочь США в урегулировании на Украине

США призвало мировое сообщество поддержать их усилия в урегулировании украинского конфликта. Об этом американский постпред при ООН Майк Уолтц заявил в интервью порталу Breitbart .

По словам дипломата, президент США Дональд Трамп смог подтолкнуть Россию и Украину к диалогу, убедить их прекратить взаимное игнорирование, перестать молчать.

Уолтц напомнил, что глава Белого дома добился того, чтобы лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский хотя бы поговорили по телефону.

«Мы прошли путь от этого до этого. Мы еще не совсем достигли цели, и остальной мир должен нам помочь», — подчеркнул он.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция готова организовать четвертый раунд переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле, а также возможный саммит лидеров.