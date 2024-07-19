США пообещали следить за решениями России по РСМД

Госдеп: США будут внимательно следить за шагами России по РСМД

Соединенные Штаты будут внимательно следить за решениями России по поводу ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател. Его заявление опубликовали на сайте департамента.

Таким образом представитель Госдепа ответил на высказывания замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что российская сторона не исключает развертывания ракет в ядерном оснащении в ответ на размещение американских РСМД в Германии.

По словам Патела, любая риторика по вопросам развертывания или применения ядерных боеголовок вызывает обеспокоенность. Он добавил, что в Вашингтоне наблюдают за развитием данной риторики со стороны России.

С 2026 года США планируют размещать в Германии новые средства огневого поражения большей дальности. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что шаги американских властей направлены на запугивание России.