США пообещали нарастание внутренней напряженности

МИД: возвращение Трампа в Белый дом усилит внутреннюю напряженность в США

Победа Дональда Трампа на выборах президента США подстегнет усиление внутренней напряженности в стране. На это указала пресс-служба российского МИД.

«Фактически речь о противостоянии демократических и республиканских штатов, а также сторонников „прогрессивных“ и традиционных ценностей», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что победа республиканцев отразила недовольство жителей США политикой, которую проводили демократы во главе с Джо Байденом. Кандидату от правящей партии Камале Харрис не помогла даже кампания с мощным административным ресурсом, развернутая против Трампа.

В МИД подчеркнули, что не питают иллюзий относительно политики, которую будет проводить республиканская власть. Дипломаты отметили, что готовы работать с новой американской администрацией, твердо отстаивая интересы России.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что «с Камалой покончено» и что Трамп, будучи истинным бизнесменом, ненавидит тратить деньги «на прихлебателей и приживалок».