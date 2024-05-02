Глава проекта «Рыбарь» рассказал, почему люди идут за новостями в Telegram | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 14:49 Глава проекта «Рыбарь» рассказал, почему люди идут за новостями в Telegram Руководитель проекта «Рыбарь» Звинчук: люди полюбили в Telegram новости-истории РИА «Новости»

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В информационных Telegram-каналах новости подаются иначе, нежели чем в традиционных СМИ. Люди полюбили истории и своего рода сказки. Об этом в интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал руководитель военно-аналитического проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук.

Работая в оборонном ведомстве, ему приходилось передавать информацию скупым канцелярским языком. Звинчук заметил, что ему это не нравилось. Потому что никому неинтересны сухие сводки.

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«Все мы любим истории. Все мы любим определенные сказки. Человеку нельзя продать сухую сводку», — сказал он.

Звинчук напомнил, что традиционное построение новости — сам инфоповод, его раскрытие и бэк. Однако в Telegram все по-другому.

«Там идет инфоповод, его раскрытие и личное мнение. И вот эта журналистика мнений в Telegram раскрылась полноценно. И через нее люди приходят», — подчеркнул руководитель проекта «Рыбарь».

Чтобы понять, что привлекает читателей его канала, Звинчук проанализировал целевую аудиторию. Спустя время он понял, что людям нравится находить в текстах смысл и объяснение. Именно поэтому все идут в Telegram-каналы за информацией, резюмировал он.