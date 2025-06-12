Китай поставил на колени всю американскую оборонку. Как США выкрутятся без самария?

Китай отрезал США от металла, на котором стоит вся американская оборонка. Замерло производство баллистических ракет, истребителей F-35 и спутников. Доктор экономических наук Алексей Зубец на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой подтвердил, что у США с самарием все очень плохо — и предположил, как теперь Белому дому придется искать выход из серьезного кризиса.

Зачем нужен самарий Самарий — один из редкоземельных металлов, от которой в прямой зависимости находятся баллистические ракеты, истребители F-35 и спутниковые системы США. Наибольшие его запасы находили в Китае и Юго-Восточной Азии. Как подтвердил доктор экономических наук Алексей Зубец, у американцев наблюдаются серьезные перебои с поставками этого элемента. «Проблема не столько в редкости самого элемента, сколько в технологии его переработки. Китай на сегодняшний день единственная страна, которая умеет перерабатывать ее в конечный продукт», — объяснил Зубец.

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Зависимость США от китайской переработки Хотя залежи самария встречаются и в других регионах — от Юго-Восточной Азии до России — технология его переработки сконцентрирована в КНР. Китайские предприятия выстроили полную цепочку: от добычи сырья до изготовления конечных магнитов, устойчивых к нагреву при скоростном полете. Без таких магнитов ракеты и двигатели могут выйти из строя при высоких температурах.

Магниты, изготовленные из самария, при нагревании не теряют свои свойства. И более того, особо мощные магниты делают как раз из него. То есть для ракет, которые летят и нагреваются до высоких температур, самарии просто необходим. Без него никак. Алексей Зубец

Без самария США конец? По мнению Алексея Зубца, без китайского сырья, самария, обойтись американцы просто не могут. Он критически важен для производства оборонной продукции. Пока Вашингтон рассчитывает на существующие стратегические запасы, в Пентагоне обсуждают несколько альтернатив, допустил Зубец. Одним из таких вариантов может быть договоренность с Пекином — однако торговая война, развязанная Трампом, осложняет прямые контакты.

Фото: РИА «Новости»

Параллельный импорт теперь и в США Кроме того, США могут попытаться приобрести самарий в странах, на которые Китай санкции не накладывал. То есть, прибегнуть к механизму параллельного импорта. «Воспользуются тем, что кому-нибудь в Германии китайцы продадут, а потом немцы передадут этот металл американцам. Я думаю, что именно так они и поступят», — предположил доктор наук Зубец. Инвестиция в собственные производственные мощности также вероятна, однако создание аналогичной цепочки займет не менее 5–10 лет. Этого американская промышленность, по мнению специалиста, позволить себе не может. Перспективы и риски Параллельный импорт позволит отчасти заполнить пробел, но усилит зависимость от рыночных посредников и может привести к росту цен. Создание альтернативных технологий высокотемпературных магнитов из других сплавов теоретически возможно, но по эффективности они уступают самарию. Зубец предположил, что затягивание решения может замедлить разработку истребителей и ракетных систем на годы.

Фото: РИА «Новости»

Китай переиграл Трампа Китай, контролируя три четверти мирового производства редкоземельных металлов, получил мощный рычаг влияния на американский ВПК.

«Китайцы нашли слабое место в американской экономике, в американском ВПК, и начинают на это слабое место давить. И, наверное, американцам все-таки придется идти на какие-то уступки», — заключил эксперт.