США помешали принять итоговую декларацию ВАС

Итоговую декларацию Восточноазиатского саммита (ВАС) не приняли из-за попыток Соединенных Штатов и ряда других стран придать ей политизированный характер. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости» .

Министр отметил, что США, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия пытаются придать документу политизированный характер.

«Их цель — отойти от практики, которая уже многие десятилетия применяется, а именно — не допускать насыщения деклараций геополитическими конфронтационными сюжетами», — объяснил он.

Лавров добавил, что указанные государства пытались добиться того, чтобы Россия взяла на себя «все смертные грехи» в связи с конфликтом на Украине.

По итогам XIX Восточноазиатского саммита глава МИД России заявил, что США и их союзники взяли курс на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона.