«США получили все козыри»: Вэнс заявил о безвыходном положении Ирана

Переговоры о первой части мирной сделки с представителями Ирана возобновятся в Швейцарии в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала Fox News объявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он подчеркнул, что американские переговорщики Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф уже находятся на месте, чтобы решить несколько технических моментов. Вэнс подчеркнул, что США добились своей основной цели и Ормузский пролив снова открылся.

«Мы вывезли 16 миллионов баррелей нефти из Ормузского пролива всего за последние 24 часа. Это примерно то же самое, что было до начала войны. И это говорит о том, что проливы действительно открыты», — заявил вице-президент США.

Он добавил, что никаких доказательств нового перекрытия пока не получил.

По словам Вэнса, второй главной целью станет получение обогащенного урана. Ядерная программа Ирана полностью уничтожена, но требуются гарантии, что страна ее не восстановит.

«Многие критики сделки недооценили, что США получили все козыри. Пролив теперь открыты, а иранские вооруженные силы уничтожены», — сказал Вэнс.

В субботу центральный штаб Вооруженных сил Ирана объявил о новом перекрытии Ормузского пролива в ответ на нарушение Израилем режима прекращения огня в Ливане. В пресс-службе ведомства заявили, что в случае продолжения агрессии примут следующие шаги, чтобы принудить США и их союзников к выполнению обязательств.