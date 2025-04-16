США получили рекордные суммы благодаря пошлинам

США получают рекордную прибыль благодаря введенным пошлинам. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

«Стоимость почти всех товаров снижается, включая бензин, продовольствие и почти все остальное. Инфляция также снижается. Обещания даны, обещания сдержаны», — сказал политик.

В феврале компания Ipsos и газета Washington Post провела опрос среди американцев. Результаты показали, что 53% опрошенных не одобряют то, как Трамп ведет экономику. Также более 90% жителей страны негативно отозвались о ценах на продукты.

Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из других стран 2 апреля. Базовая минимальная ставка составила 10%. Однако почти каждое государство столкнулось с повышенными тарифами — их рассчитали с учетом показателей торгового дефицита США с конкретной страной.

Ранее директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что из-за пошлин США может начаться глобальный финансовый кризис. По его словам, торговая война нарушает баланс спроса и предложения.