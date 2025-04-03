Экономист Остапкович предсказал мировой кризис из-за пошлин США

Введение новых пошлин США может вызвать глобальный финансовый кризис. Об этом заявил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с сайтом «Известия» .

Как отметил специалист, торговая война нарушает баланс спроса и предложения. Эти факторы провоцируют инфляцию и рецессию.

«На год-полтора ситуация улучшится по отдельным товарам, но в целом это приведет к хаосу», — считает Остапкович.

Эксперт подчеркнул, что повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) усилит экономический спад, а ответные меры Евросоюза и Канады усугубят ситуацию. В результате мир может столкнуться с финансовым кризисом, аналогичным 2008–2009 годам, заключил собеседник.