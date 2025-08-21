США получили детали переговорных позиций России и Украины

Вэнс: США получили данные о позициях России и Украины в переговорах

США получили точные данные о позициях России и Украины в переговорах. Об этом заявил вице-президент Америки Джей Ди Вэнс в интервью Fox News .

«Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но еще не все продумали до конца», — сказал он.

Джей Ди Вэнс отметил, что Киев в первую очередь требует гарантий безопасности. На Украине опасаются новых боевых действий со стороны России. В это же время российская сторона настаивает на признании территорий, которые вошли в ее состав.

Ранее газета The Times сообщила, что в Британии рассматривают четыре варианта вероятных гарантий безопасности для Украины.

Первый — обучение ВСУ силами Запада на Украине, второй — предоставление США ограниченных гарантий, третий — коллективные гарантии по аналогии со статьей 5 НАТО, а четвертый — создание двустороннего альянса по модели договоров США с Японией или Южной Кореей.