Javan: Запад хотел запугать Россию, но получил атомную подлодку у Кубы

Страны Запада, разрешив Украине наносить удары по территории России, наткнулись на жесткий ответ с ее стороны. Об этом написал иранский журналист Хади Мухаммади для издания Javan .

«Украинский кризис вовлек в боевые действия новые наступательные вооружения из Соединенных Штатов и Европы. Украина провела пробную атаку, нанеся довольно хаотичные удары. Однако это вызвало мощный ответ со стороны России», — сказано в материале.

Журналист добавил, что в качестве ответа Россия отправила на Кубу корабельную ударную группу Северного флота. В том числе, атомную подводную лодку «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков». По мнению Мухаммади, таким образом Россия показала Западу «свою решимость действовать».

На прошлой неделе корабли Северного флота, в том числе, подводная лодка «Казань» прибыли в главный порт Гаваны.