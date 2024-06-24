США получили атомную подлодку у Кубы, разрешив ВСУ бить по России

Javan: Запад хотел запугать Россию, но получил атомную подлодку у Кубы

Фото: РИА «Новости»

Страны Запада, разрешив Украине наносить удары по территории России, наткнулись на жесткий ответ с ее стороны. Об этом написал иранский журналист Хади Мухаммади для издания Javan.

«Украинский кризис вовлек в боевые действия новые наступательные вооружения из Соединенных Штатов и Европы. Украина провела пробную атаку, нанеся довольно хаотичные удары. Однако это вызвало мощный ответ со стороны России», — сказано в материале.

Журналист добавил, что в качестве ответа Россия отправила на Кубу корабельную ударную группу Северного флота. В том числе, атомную подводную лодку «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков». По мнению Мухаммади, таким образом Россия показала Западу «свою решимость действовать».

На прошлой неделе корабли Северного флота, в том числе, подводная лодка «Казань» прибыли в главный порт Гаваны.

Промывание мозгов фашизмом. Дружественную РФ фракцию не позволят создать в Германии

Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику!

Духов день — праздник по понедельникам. Как встретить последнюю неделю перед постом

Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

Ежегодную спартакиаду «Комус» провели в Лужниках

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте