Развязав конфликт с Ираном, администрация США поспособствовала увеличению влияния России в Юго-Восточной Азии. Об этом написал американский специалист по политике в Индо-Тихоокеанском регионе Дерек Гроссман в издании Responsible Statecraft .

По мнению политолога, прошедший в Казани саммит Россия — АСЕАН мог бы остаться проходным мероприятием. Но энергетический кризис, который вызвали США, спровоцировав перекрытие Ормузского пролива, придал ему геостратегическое значение.

Страны региона понесли серьезный ущерб, а Вашингтон не оказал им помощи. Москва же показала себя более предсказуемым и стабильным партнером.

Хотя в 2025 году товарооборот стран АСЕАН с США составлял 580 миллиардов долларов, а с Россией — всего 30 миллиардов, ее влияние в регионе будет увеличиваться благодаря действиям администрации Дональда Трампа, предположил политолог.

В июне в Казани прошел саммит со странами АСЕАН.