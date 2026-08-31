США подошли к повреждению хранилищ нефти

Объем стратегического нефтяного резерва США опустился до минимального уровня более чем за 40 лет. По состоянию на середину августа в хранилищах оставалось 293,4 миллиона баррелей нефти, сообщило агентство «Прайм» .

Нынешний объем запасов впервые за десятилетия оказался ниже отметки в 300 миллионов баррелей. При номинальной вместимости хранилищ в 714 миллионов баррелей резерв заполнен примерно на 41,1%.

По мнению руководителя проектов КГ «Полилог» Евгения Зленко, длительное снижение уровня нефти может создать риски для самих хранилищ.

«Соединенные Штаты подошли к риску необратимого повреждения хранилищ из-за того, что необходимый баланс нефти и воды в них нарушается», — объяснил он.

Сокращение запасов связано не только с поставками нефти на внутренний рынок, но и с особенностями устройства американских хранилищ. SPR размещает нефть в подземных соляных кавернах на побережье Мексиканского залива. При откачке сырья туда закачивают воду, которая вытесняет нефть наверх. При этом контакт воды с солью постепенно изменяет объем подземных полостей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о заключении самой крупной нефтяной сделки в истории с Венесуэлой.