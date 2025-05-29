США подготовили новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп по-прежнему рассматривает возможность новых санкций против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома.

По данным агентства, президент США рассматривает возможность новых антироссийских ограничений. Уже подготовлен пакет мер, включающий санкции для банков и энергетического сектора.

Поданным Reuters, ограничения уже подготовлены к введению. Их примут, как только Трамп подпишет соответствующий указ.

Однако ранее Трамп сообщил, что не стал вводить новые ограничения против России, чтобы не мешать переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер запланировал развитие экономического партнерства с Россией, хотя некоторые республиканцы в Конгрессе и советники Белого дома выступают с призывами к введению новых рестрикций.