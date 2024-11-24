Коротченко: Пентагон поделился данными о пуске «Орешника» с Британией и Францией

США оперативно поделились данными о баллистической ракете «Орешник» с Францией и Великобританией после получения автоматического уведомления от России о пуске боеприпаса в неядерном оснащении по цели на территории Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил военный аналитик Игорь Коротченко.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в связи с запуском баллистической ракеты Росссия направила США автоматическое предупреждение по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности.

«Такая договоренность о пусках межконтинентальных ракет действует лишь между США и Россией. Но понятно, что Пентагон незамедлительно уведомил Францию и Великобританию об „Орешнике“, чтобы исключить любые ошибочные интерпретации», — сказал Коротченко.

Ранее ударом России ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске восхитился сербский режиссер Эмир Кустурица.