США поделились данными о пуске «Орешника» с союзниками

США оперативно поделились данными о баллистической ракете «Орешник» с Францией и Великобританией после получения автоматического уведомления от России о пуске боеприпаса в неядерном оснащении по цели на территории Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил военный аналитик Игорь Коротченко.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в связи с запуском баллистической ракеты Росссия направила США автоматическое предупреждение по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности.
«Такая договоренность о пусках межконтинентальных ракет действует лишь между США и Россией. Но понятно, что Пентагон незамедлительно уведомил Францию и Великобританию об „Орешнике“, чтобы исключить любые ошибочные интерпретации», — сказал Коротченко.