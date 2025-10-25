Белый дом подготовил новые санкции против России
Reuters: администрация Трампа может ввести новые антироссийские санкции
Администрация американского президента Дональда Трампа подготовила новые ограничения против ключевых сфер российской экономики. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, Белый дом введет санкции, если Россия будет откладывать прекращение конфликта на Украине. Издание уточнило, что о новых рестрикциях заявили американский чиновник и еще один собеседник, знакомый с ситуацией.
«Европейские союзники, испытывающие колебания Трампа между примирением и гневом по отношению к [президенту Владимиру] Путину, надеются, что он продолжит усиливать давление на Москву, а также обдумывают собственные серьезные действия», — отметило агентство.
Источники Reuters предположили, что новые санкции введут против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставок нефти на рынок.
Ранее Трамп обратил внимание на стремление российского руководства добиться урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Путин хочет, чтобы боевые действия завершились.