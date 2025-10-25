Белый дом подготовил новые санкции против России

Администрация американского президента Дональда Трампа подготовила новые ограничения против ключевых сфер российской экономики. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его данным, Белый дом введет санкции, если Россия будет откладывать прекращение конфликта на Украине. Издание уточнило, что о новых рестрикциях заявили американский чиновник и еще один собеседник, знакомый с ситуацией.

«Европейские союзники, испытывающие колебания Трампа между примирением и гневом по отношению к [президенту Владимиру] Путину, надеются, что он продолжит усиливать давление на Москву, а также обдумывают собственные серьезные действия», — отметило агентство.

Источники Reuters предположили, что новые санкции введут против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставок нефти на рынок.

Ранее Трамп обратил внимание на стремление российского руководства добиться урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Путин хочет, чтобы боевые действия завершились.