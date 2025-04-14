США подали России сигнал с помощью фактической отмены части санкций

Американская сторона де-факто сняла часть санкций против России. Об этом Ura.ru заявил экономист и заведующий кафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени Ломоносова Владимир Осипов.

Он рассказал, что США перестали строго следить за антироссийскими ограничениями.

«Штаты ослабили их не юридически, а фактически, это мы сейчас и видим. Сигнал американцев такой: мы санкции не отменяем, но при этом не следим строго за их исполнением», — отметил эксперт.

По его словам, некоторые европейские страны выразили возмущение из-за действий американского руководства. США перестали принимать участие в различных комиссиях по соблюдению экономических ограничений в отношении России и разморозили конкретные счета россиян в банках.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он сообщил, что к диалогу лидеров необходимо тщательно подготовиться.