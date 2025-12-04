США перестали работать над введением санкций против разведки Китая

США временно прекратили разрабатывать санкции против китайского Министерства госбезопасности, обвиняемого Штатами в вероятном кибершпионаже. Об этом сообщили осведомленные источники издания Financial Times .

«США приостановили планы введения санкций против Министерства государственной безопасности Китая, <…> чтобы не допустить срыва торгового перемирия, заключенного президентом Дональдом Трампом и председателем Си Цзиньпином в октябре», — заявил собеседник журналистов.

Кроме того, Белый дом пока не намерен принимать меры экспортного контроля против КНР. Цель политики Трампа в отношении Китая поменялась в сторону стабильности до тех пор, пока Вашингтон не снизит доминирование Пекина в отрасли редкоземельных металлов.

Ранее Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Журналистов удивило, что инициатором диалога стал китайский лидер.