Неожиданный маневр. Си Цзиньпин застал врасплох Трампа своим внезапным звонком

Лидеры Китая и США поговорили по телефону, что вызвало небывалый ажиотаж в прессе. Особенно журналистов впечатлил тот факт, что инициатором разговора стал председатель КНР Си Цзиньпин. Газета The Wall Street Journal назвала это неожиданным дипломатическим шагом.

«Решение Си Цзиньпина инициировать телефонный разговор — необычный пример проактивного подхода со стороны Пекина. Этот шаг свидетельствует о том, насколько важно для Китая стабилизировать отношения с Соединенными Штатами», — отметили в газете.

Издание напомнило, что Китай оказал России серьезную дипломатическую поддержку после начала спецоперации на Украине. Сейчас президент США Дональд Трамп прилагает массу усилий, чтобы заключить мирное соглашение, и КНР хочет играть в этом процессе заметную роль.

«Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны продолжат сглаживать разногласия и как можно скорее достигнут справедливого, прочного и обязывающего мирного соглашения, которое устранит корень кризиса», — сообщили китайские государственные СМИ.

В телефонном разговоре Си уделил внимание и проблеме Тайваня. Эта тема одна из самых напряженных в диалоге двух стран, и за последние дни напряженность в этом вопросе только возросла.

Китайский лидер напомнил американскому коллеге, что КНР и США «вместе сражались с фашизмом и милитаризмом» во время Второй мировой войны. И сейчас необходимо объединить усилия, чтобы эти достижения сохранить.

«Трамп подтвердил, что США понимают важность тайваньского вопроса для Китая», — сообщило официальное китайское информационное агентство «Синьхуа».

Инициатива Си Цзиньпина, по версии газеты, гарантирует приверженность Вашингтона принципу «единого Китая». В США отметили, что для китайского лидера крайне необычно самому инициировать телефонный разговор. Вероятно, это означает, что Си надеется повлиять на мнение Трампа по важному для обеих стран вопросу Тайваня.